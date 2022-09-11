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"مياه أسوان" تدفع بفرق صيانة لإصلاح كسر خط صرف شرق المدينة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:17 م
"مياه أسوان" تدفع بفرق صيانة لإصلاح كسر خط صرف شرق المدينة "مياه أسوان" تدفع بفرق صيانة لإصلاح كسر خط صرف شرق المدينة
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد شارع مدرسة مصطفى كامل شرق مدينة أسوان، اليوم، الأحد، طفح مياه الصرف الصحى وغرق الشارع، وتم إخطار غرفة الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، للدفع بفرق الصيانة.
 
من جانبه، أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لقطاع الصرف الصحى بسرعة التدخل والتعامل مع شكوى المواطنين وتضررهم من طفح مياه الصرف الصحى بشارع مدرسة مصطفى كامل شرق مدينة أسوان.
 
وتم الدفع بالمعدات وسيارة الدمج وإزالة الرواسب والقيام بأعمال التسليك وتطهير غرف وخطوط الصرف الصحى، مع إصلاح الكسورات والقضاء على أسباب هذه المشكلة وتلبيتها بالشكل المطلوب.
 
 

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