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موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر × 15 صورة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:00 ص
موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر × 15 صورة موسم حصاد الذرة الشامية
الأقصر – أحمد مرعى

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يواصل عمال المزارع المختلفة فى محافظة الأقصر، العمل اليومى فى حصاد محصول الذرة الشامية البلدى والتى بدأت خلال الأسبوع الماضي ومستمرة خلال الأيام المقبلة، حيث أن الذرة الشامية البلدى يتم زراعتها من أول شهر يونيو وحتى شهر أغسطس حيث تصل لـ120 يوما، ثم يتم بدء الحصاد وقطعة من المزرعة عبر أنفار ويتم تقشيره ويتم وضعه فى الشمس بما يسمى "مسطاح" يظل بها عدة أيام وبعدها مرحلة الدراسة للمحصول.

ويعتبر محصول الذرة الشامية أحد المحاصيل الاستراتيجية بمصر، حيث تزرع فى فصل الصيف وتعتبر المكون الأساسى لتصنيع الأعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تدخل الذرة في العلائق بما لا يقل عن 60% من مكوناتها، موضحاً أن الدولة قامت بإجراءات عديدة مثل ترشيد استخدام مياه الرى عن طريق الرى المتطور بالأراضي القديمة، وتخفيض الفاقد من المياه عن طريق تبطين الترع وتطبيق نظم الرى الحديثة (رى بالتنقيط - ري بالرش) من أجل توفير المياه لمجابهة التوسع الأفقى وزراعة الذرة بمساحة أكثر من 3 ملايين فدان لتحقيق المستهدف من الاكتفاء الذاتي من حبوب الذرة.

وفى هذا الصدد يقول المزارع أحمد عبد الدايم صاحب مزرعة فى نجع ابو حميد مجلس قروي النجوع بالأقصر، إنه يتم التجهيز لزراعة الشامى البلدى فى شهر 6 فمنه نوع بلدى ونوع هجين، والبلدى هو الذي يقوم بزراعته بعمر 90 يوم أما الهجين فيصل لـ120 يوما، ويقوم بحرث الأرض وتجهيزه بمصاطب لنقرها من غلتين حتى 3 غلات، وبين كل غلات حوالى شبر، وتدخل مرحلة التروية للأرض بالمياه، وبعد ظهور اللون الأخضر يتم عزق الذرة الشامية بالأنفار، ويتم بعدها وضع الكيماوي والري بمياه التنشيف، وتخرج الذرة على الزراعة ويتم وضع مبيدات حشرية عقب ذلك لكون الحشرات صعبة هذا العام، حيث يتم توفير أهم مبيدات حشرية فى السوق لحماية المحصول من الحشرات حوالى 5 أو 6 مرات للرش بتلك المبيدات.

وأوضح المزارع أحمد عبد الدايم، أن الذرة الشامية البلدى يعشقها الجمهور والمستهلكين من الأهالى، ولكن الدودة والحشرات تقوم بغزوها بصورة كبيرة، وقرروا منذ عدة سنوات العمل فى زراعة الذرة الهجين التى تقاوم الدودة والحشرات بصورة أكبر من البلدى، مؤكداً على أنه بالنسبة لما يقوم بزراعته هذا العام وهي الذرة الشامية البلدى، فالفدان الواحد يصل لـ15 أردبا حسب جودة الأرض والكيماوى، ويصل سعر الأردب إلي 1400 جنيه، أما بالنسبة لفدان الهجين فيصل من 16 لـ17 أردبا ويختلف السعر ويكون أقل من سعر البلدى ويصل لـ1200 جنيه للأردب الواحد.

أكواز الدرة الشامي البلدى فى المزارع
أكواز الدرة الشامي البلدى فى المزارع

 

العمل اليومي فى حصاد الذرة الشامية البلدى بالأقصر
العمل اليومي فى حصاد الذرة الشامية البلدى بالأقصر

 

العمل فى حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر
العمل فى حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر

 

العمل فى موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر
العمل فى موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر

 

تقشير الزرع لإخراج الذرة الشامية بالأقصر
تقشير الزرع لإخراج الذرة الشامية بالأقصر

 

حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر
حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر

 

صاحب مزرعة يكشف تفاصيل حصاد الذرة الشامية
صاحب مزرعة يكشف تفاصيل حصاد الذرة الشامية

 

عمال الزراعات فى موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع إسنا
عمال الزراعات فى موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع إسنا

 

عمال الزراعات فى موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر
عمال الزراعات فى موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر

 

قناديل الذرة الشامية فى مزارع الأقصر
قناديل الذرة الشامية فى مزارع الأقصر

 

كوز الدرة الشامية خلال ظهوره بالمزارع فى الحصاد
كوز الدرة الشامية خلال ظهوره بالمزارع فى الحصاد

 

كوز الدرة على الأشجار بمزارع الأقصر
كوز الدرة على الأشجار بمزارع الأقصر

 

محصول الذرة الشامية قبل الحصاد بالأقصر
محصول الذرة الشامية قبل الحصاد بالأقصر

 

موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع إسنا
موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع إسنا

 

موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر
موسم حصاد الذرة الشامية فى مزارع الأقصر

 


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