وقال نائب رئيس المركز أوليج إيجوروف، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، إن القوات الروسية وجهت ضربة جوية لمعسكر المسلحين في محافظة إدلب الخميس، قُتل فيها متزعم "كتيبة التوحيد والجهاد" سراج الدين مختاروف الملقب بــ "أبو صلوح"، الضالع في تنظيم اعتداءات إرهابية على القوات السورية، ومواقع البنية التحتية المدنية في سوريا.

وأضاف إيجوروف أن أكثر من 20 قياديا من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي قتلوا في الضربة، بعد أن كانوا مسؤولين عن تدريب منتسبي التنظيم على القتال وتنفيذ العمليات التخريبية، كما أشرفوا على تنظيم الأنشطة المالية والإدارية للتنظيم.