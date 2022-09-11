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موسكو: أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:51 م
موسكو: أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق، كما حددها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، موضحا أن كل الأهداف التي حددها رئيس بلادنا القائد العام الأعلى للجيش الروسي ستتحقق خلال هذه العملية، والدعم الذي حصل عليه حزبنا خلال هذه الانتخابات، خير ضمان لتحقيق كل ما هو ضروري، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن حزب "روسيا الموحدة" يشارك بنشاط في حملات تقديم المساعدة لضحايا أعمال نظام أوكرانيا، متابعا: نتابع ذلك على جميع المستويات، ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك، كان ذلك أقوى جانب في حملتنا الانتخابية.

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن الانتخابات التي شهدتها البلاد اليوم تؤكد دعم المواطنين الكبير لفلاديمير بوتين في قراره إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا، متابعا: تجرى الانتخابات هذا العام في ظروف استثنائية مع استمرار العملية العسكرية الخاصة لحماية مواطنينا، هذا لا يمكن إلا أن يؤثر في سير الانتخابات، والانتخابات أظهرت "التفاف المواطنين حول فلاديمير بوتين في قراره الذي أكد ضرورة إطلاق العملية الروسية في أوكرانيا.

 


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