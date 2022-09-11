مقتل 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.