مظاهر الحزن تبدو على وجه الأميرة آن أثناء مرافقتها نعش الملكة إليزابيث.. صور

كتب: إيهاب محمد

رافقت الأميرة آن، نعش والدتها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، فى رحلته هذا الصباح من بالمورال متجها إلى إدنبرة، وبدت ابنه الملكة باكية وحزينة إلى جانب زوجها الأدميرال السير تيم لورانس، فى الرحلة المؤثرة عبر اسكتلندا، بينما يصطف المعزين في الشوارع لتقديم احترامهم أثناء نقل تابوت صاحبة الجلالة من خشب البلوط بموكبه، وفقا لموقع "ذا صن".



قافله الملكة

تُذاع المشاهد المؤثرة على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون، ويتابعها الملايين من منازلهم، وفى هذه الأثناء، بدت الأميرة الملكية حزينة وهي تنظر إلى الحشود المتجمعة في الخارج، في الساعة العاشرة صباحًا، حيث حمل الحراس تابوت الملكة في مكان مخصص لتبدأ الرحلة التى تستغرق ست ساعات إلى إدنبرة.

ونقل التابوت المغطى بالمعيار الملكى فى اسكتلندا، فى وقت سابق، إلى غرفة، حيث صلى مسؤول كنيسة كراثي كيرك، ثم تقدم موكب صاحبة الجلالة محاط بزهور بيضاء منتقاة من حديقة بالمورال فوق التابوت، ويتكون إكليل الزهور من البازلاء الحلوة - إحدى أزهارها المفضلة - بالإضافة إلى الضاليا والفلوكس والخلنج الأبيض وتنوب الصنوبر.



الاميرة ان

تم اصطحاب الأميرة آن، وزوجها، ووزير كراثي كيرك، وممثل مكتب اللورد الحارس فى القافلة التالية، وتعد أول مرة لها إلى قرية بالاتير، حيث وصلت العائلات فى وقت مبكر من صباح اليوم وهي ترتدي أعلام الاتحاد.

سيصل الموكب إلى أبردين في غضون ما يزيد قليلاً عن ساعة حيث يتم دفع الجزية في Duthie Park بالمدينة، وسيتم نقل نعش صاحبة الجلالة إلى دندي في الساعة 2 مساءً ثم إلى إدنبرة في الساعة 4 مساءً.