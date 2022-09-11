مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، اتجاه قنا، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، نتج عن الحادث وفاة صاحب محل يقيم أسوان، وإصابة محامى يقيم في الأقصر بغيبوبة تامة. تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق على الطريق نتج عن الحادث إصابة أسحق . ط . ا 45 سنة محامى ويقيم إسنا الأقصر بإشتباه نزيف بالمخ ووفاة الشاذلى . ا . ص 33 سنة صاحب محل ويقيم دراو محافظة أسوان.

تم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى قنا العام لأنها الأقرب لمكان الحادث تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.