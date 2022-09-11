مصرع سيدة بصعق كهربائي داخل منزلها جنوب بنى سويف

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، اليوم الأحد، إثر إصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها بقرية أبسوج التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثتها بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية يفيد بوصول، سيكة جثة هامدة إلي مستشفي الفشن المركزي ادعاء إصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها بقرية أبسوج دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي، سعاد.ع.أ، 40 عامًا، جثة هامدة إثر إصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها بقرية أبسوج دائرة المركز، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.