مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد سعي بلاده لإنهاء ملف مخيم أبو الهول في سوريا

كتب: أحمد جمعة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، أن العراق يسعى لإنهاء ملف مخيم الهول في سوريا وعودة المجرمين إلى دولهم لمحاكمتهم هناك، جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير الإسباني في بغداد بيدرو مارتينيز أفيال.

وأشار مكتب إعلام مستشار الأمن القومى العراقي في بيان له إلى أن الأعرجي بحث مع السفير الإسباني آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وشدد مستشار الأمن القومي العراقي، خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من تجارب الناتو لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أن سياسة العراق هي أن تكون لديه علاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع.

كما تطرق اللقاء إلى مواصلة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وملف مخيم الهول، حيث أكد الأعرجي أن من نقاط ضعف داعش هي أن يبقى المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب، مبينا أن العراق يسعى إلى إنهاء ملف مخيم الهول وعودة المجرمين إلى دولهم لمحاكمتهم هناك، ورأى أن الحل لملف هذا المخيم هو سحب الدول لرعاياها منه.

ومن جهته، أكد السفير الإسباني أن بلاده تحاول إعادة مواطنيها المتواجدين في مخيم الهول السوري من أجل تفكيكه وإنهاء هذا الملف.

ومن ناحية أخري، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن ضبط 50 قاذفة صاروخ، والقبض على حائزها شرقي محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكر بيان للخلية أنه خلال عملية نوعية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة استمرت لمدة 10 أيام تمكنت قوة من فوج مغاوير فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من ضبط سيارة بداخلها 50 صاروخ قاذفة RBG7 مع الحشوات الخاصة بها في منطقة سليمان بيك شرقي محافظة صلاح الدين، مبيناً أن العجلة كانت متجهة الى منطقة كفري.