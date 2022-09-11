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مريضة نفسيا تذبح والدتها البالغة 90 عاما في إسبانيا بسكين "مطبخ"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:44 م
مريضة نفسيا تذبح والدتها البالغة 90 عاما في إسبانيا بسكين "مطبخ" اسبانيا
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الكوريو " الإسبانية إن امرأة اسبانية قامت بذبح والدتها التي تبلغ 90 عاما، وتم اعتقالها فور علاجها من جروح في يديها بسبب استخدام السلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة الاسبانية تعانى من مرض الذهان، ولديها اضطرابات نفسية وعقلية،  حسبما أكدت تحقيقات الشرطة، وقامت باستخدام سكين مطبخ لذبح والدتها في شارع باروس في منطقة بوينتى دى فاليكاس.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تلقت بلاغ بوجود جريمة قتل في هذا العنوان، وقام رجال الطوارئ بالتوجه إلى المنزل وعثرت على امرأة 50 عاما وآخرى مذبوجة .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال المرأة باعتبارها المتهمة في جريمة القتل وتم نقلها إلى المستشفى واحتجازها حتى تتماثل الشفاء، حيث أن السكين الذى استخدمته في قتل والدتها إصابة يدها بجروح .

 

 

 

 


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