مدينة الأقصر تحل شكاوى المواطنين وتحرر 10 محاضر فى حي وسط المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مدينة الأقصر، فى حل شكاوى المواطنين من مكبرات صوت ومزارع دواجن ووجود خيول وروث حيوانات بمنطقة حي وسط، حيث تم تحرير 10 محاضر متنوعة وضبط 4 موازين وأقفاص بالمنطقة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقاً لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت.

وفي هذا الصدد وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة بتنظيم حملة تفتيش بيئية موسعة، بناءاً على عدد 4 شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث تضمنت الشكاوى (مكبرات صوت ومزارع دواجن ووجود خيول وروث حيوانات بمنطقة حي وسط)، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة.

واستهدفت الحملة 4 مناطق (شارع المطحن - منطقة النقدية بشارع أنس الوجود ومنطقة الحمام) بحي وسط، ومنطقة سيالة بدران بحي شمال، وأسفرت الحملة عن التحفظ ومصادرة المضبوطات التالية:- عدد 2 ميزان بطبلية ديجيتال، وعدد 2 قفص بلاستيك، وجاري تحرير عدد 3 محضر بيئة – و7 محاضر نظافة عامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك بالحملة أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وأحمد عوض الله رئيس منطقة شمال وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية وعثمان أحمد ومصطفى العادلي وأحمد حسين أعضاء إدارة المتابعة الميدانية، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطئ وأحمد محمد أنور مشرف البيئة بحي وسط.