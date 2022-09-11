محمد طارق ابن دمياط موهوب في الألعاب الإلكترونية ويمثل مصر في فنلندا 17 سبتمبر

دمياط معتز الشربيني

محمد طارق الرشيدى مصرى الجنسية من أبناء محافظة دمياط، وهو طالب فى أولى حاسبات ومعلومات المنصورة تخصص الذكاء الاصطناعى وموهوب فى لعبة "كلاش رويال الإلكترونية"، وهى إحدى الرياضات الإلكترونية المسجلة فى الاتحاد المصرى للرياضات الإلكترونية.

وحصل محمد على المركز الثانى فى مسابقة كأس العالم 2021 وحصل على جائزة مالية مقدارها 100 ألف دولار وتأهل لبطولة كأس العالم فى 2022 والتى تقدر جوائزها المالية بمليون دولار.

محمد طارق يعتبر لاعب متميز فى هذه اللعبة الإلكترونية على مستوى العالم وفقا لموقع شركة supercell أكبر شركة ألعاب إلكترونية فى العالم.

ويطلق عليه محمد صلاح كلاش رويال والفرعون المصرى وبرنس مصر فى فعاليات البطولات التى تتم فى جميع أنحاء العالم.

تبدأ البطولة والتى تقام فى فنلندا - فى 17 سبتمبر 2022 إلى 26 سبتمبر 2022.

ويواجه اللاعب محمد طارق مشكلة فى الحصول على تأشيرة السفر إلى فنلندا حيث أن مواعيد المقابلات التى يتم تحديدها لمن يرغب السفر غير متاحة نهائيا، يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسلت فيه الشركة المنظمة للبطولة استعجال.

وأكدت أسرة محمد طارق، أنه من أفضل اللاعبين على مستوى العالم حسب تقرير الشركة المنظمة للألعاب الإلكترونية وأنه يوجد أقل من 1% على مستوى العالم من هم فى مستوى مهاراته ووجهت الأسرة نداء إلى جميع المعنيين بالأمر بسرعة استخراج التأشيرة، حيث أن الشركة الفنلندية لم تستطع استخراج التأشيرة حتى تاريخه لتمكين اللاعب من المشاركة فى البطولة العالمية.

يذكر أن محمد طارق حصل على المركز الأول على مستوى العالم فى عام 2022 عدد 3 مرات من إجمالى 6 بطولات تمت والتى تؤهل لكأس العالم حيث فاز فى المرة الأولى على منافسه البرازيلى وفى المرة الثانية على منافسه اليابانى (الحاصل على المركز الأول كأس العالم فى 2021 وفى المرة الثالثة على منافسه التركى).



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