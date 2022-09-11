محافظ قنا يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت حملاتها أمس، وتستمر حتى 29 من شهر سبتمبر الجارى.

وقال محافظ قنا، إن اليوم الأول من المرحلة الثانية من الموجة 20 شهد إزالة 45 حالة تعدى، منها 44 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة ( 43 مبانى على مساحة 2796 متر، و حالة زراعة على مساحة 20 سهم ) بالإضافة إلى حالة تعدى على الأراضى الزراعية املاك خاصة على مساحة 7 أسهم، مؤكدا أن ملف إزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة يحظى بإهتمام كبير لدى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يذكر أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 التى تم تنفيذها خلال الفترة من 13 أغسطس الماضى وحتى 1 سبتمبر الجارى فى إزالة 503 حالة تعدى على أراضى الدولة، حيث تم إزالة 396 حالة تعدى بالمبانى بإجمالى 53 ألف و995 متر، وإزالة 107 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 123 فدان و 20 قيراط.