محافظ بني سويف يتلقى تقريرا من وكيل الصحة بانتظام عمل العنايات المركزة

بنى سويف – فريق المحافظات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لانتظام الخدمة بالعنايات المركزة بالمستشفيات الحكومية، بعدما تم تذليل المعوقات التي واجهت بعض أقسام الرعاية ، وتم تذليل تلك المعوقات وتشغيل كافة أقسام الرعاية وعودتها لأدائها الطبيعي، مثنيا على تعاون كافة عناصر المنظومة الصحية ونقابة الأطباء وحرصهم على انتظام الخدمة الصحية في كافة المستشفيات.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، على انتظام العمل في الرعايات المركزة بالمستشفيات بكامل طاقتها واستقبال المرضى، وأعرب عن شكر وتقدير كل العاملين بالمنظومة الصحية لمحافظ بني سويف على جهود المستمرة في دعم المنظومة،وحرصه الدائم على تقديم الدعم اللازم في حالة حدوث أية مشكلات أو معوقات تواجه المنظومة حتى يتم الوصول للحلول والبدائل المناسبة.

جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير عن مستجدات الوضع والحلول المنفذة حيال المعوقات التي واجهت بعض أقسام الرعاية خلال الأيام القليلة الماضية ، وتنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اجتماع سابق مع المحافظ " الأربعاء الماضي "، والتي تضمنت حلولا لمشكلة بعض أطباء الرعاية في بعض المستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه بناء عن الاجتماع الذي جمعه بالمحافظ ومسؤولي الرعاية ونقيب الأطباء والذي توج بالتواصل مع الوزارة وطرح الحلول والبدائل المناسبة، تم عقد اجتماع" أمس السبت "بحضور الدكتور خالد ابراهيم البوهى ( مدير إدارة الرعايات) بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة ، والدكتور ضياء عبد المولى (مدير إدارة الطوارئ ) بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة ، ونقيب أطباء بني سويف ، وذلك لمتابعة انتظام العمل في الرعايات المركزة بالمستشفيات بكامل طاقتها واستقبال المرضى وتذليل أية معوقات تواجه اطباء الرعايات أو تحول دون انتظام العمل.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف فور علمه بتوقف العمل ببعض وحدات العناية المركز في بعض المستشفيات استدعي وكيل الوزارة "الأربعاء الماضي"، وعقد اجتماعا معه في حضور مدير عام التأمين الصحي، ومسؤولي الرعاية المعنيين ، ونقيب الأطباء الدكتور مصطفى هارون للوقوف على الأسباب والاتفاق على الحلول.

وتمت " خلال الاجتماع " مناقشة الحلول الممكنة لمشكلات الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة ، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالشكل المطلوب من خلال طرح عدد من الحلول للمعوقات التي تواجه المنظومة ، وكذا اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات الصلة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للأطباء المتعاقدين مع مديرية الصحة لتشغيل وحدات العناية المركزة بالكفاءة المطلوبة ، حيث توجت هذه الجهود بتشغيل كافة أقسام العنايات المركزة بطاقتها الطبيعية.