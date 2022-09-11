محافظ المنيا يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الحميات والصدر ويتابع انتظام الخدمة الطبية

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، بما يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحا أن أعمال التطوير ستساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، في جميع قطاعاتها، من مباني، وإنشاءات، وبنية أساسية وأجهزة، ومستلزمات طبية ، فضلا عن تدريب الفرق الطبية.



جاء ذلك خلال جولة لمحافظ المنيا، اليوم الأحد ، على مستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا ، بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الذى شهدته المستشفى ، وللاطمئنان على الوضع الصحي وانتظام الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية .



شهد المحافظ خلال جولته بالمستشفى، تفعيل وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى صدر المنيا، والتي تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد بوحدات مركزية بالمستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.



وتابع محافظ المنيا، أعمال التطوير بمستشفى صدر المنيا، حيث تم إضافة 17 سرير رعاية و11 سرير داخلي للمستشفى، كما تفقد المحافظ تطوير شبكة المحولات الكهربائية.



كما تفقد المحافظ مستشفى حميات المنيا، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الأشعة والتحاليل والكلى والاستقبال والصيدلية وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير وتسكين الخدمات بالمباني الجديدة وذلك للتأكد من انتظام الخدمة بالمستشفيات عقب انتهاء أعمال التطوير، وتأكد المحافظ من كفاءة شبكات الأكسجين للآسرة، كما التقي بعدد من المواطنين ، حيث استمع لشكواهم ، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وتابع محافظ المنيا، اليوم الأحد أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة من المقلب الوسيط بدمشير بمركز المنيا، ونقلها للمقلب العمومي بالصحراوي الغربي "خارج الكتلة السكانية"، حيث تم الانتهاء من رفع 85 % من المخلفات الموجودة بالمقلب وجارى الانتهاء من باقي الأعمال.



أكد المحافظ على الاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والحفاظ على المظهر اللائق، لتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث، مشيرا إلى أن المحافظة تتخذ عدد من الخطوات لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة ، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة والإشغالات داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز بهدف الارتقاء بالحالة العامة وتنظيم حركة السير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع المحافظ أعمال تبطين ترعة الصفصافة على طريق دمشير، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.



وشدد المحافظ، على إزالة كافة المخلفات فور الانتهاء من أعمال التبطين بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال التبطين، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقرى.



أعمال تبطين ترعة الصفصافة



تبطين ترعة الصفصافة



ترعة الصفصافة



محافظ المنيا يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الحميات والصدر