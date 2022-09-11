محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ورشة النجارة بالحضرة بعد تحويلها لورشة إنتاجية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورشة النجارة بالحضرة بالإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة، وذلك بعد تحويلها إلى ورشة إنتاجية، وذلك في إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم جميع مواردها لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك عدد 22 ورشة تضم جميع المهن والحرف، مؤكدا أننا نعمل على رفع كفاءة الورش وتحفيز العاملين ورفع كفائتم بجميع الورش.

وأوضح أنه أصدر قرارا بتحويل ورشة النجارة التابعة للمحافظة إلى ورشة إنتاجية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، مشيرًا إلى أن الورشة ستساهم في تعظيم موارد المحافظة، حيث تختص الورشة بتصنيع المستلزمات المطلوبة واحتياجات الديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنتاجية للغير سواء للهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو الأفراد.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية للمشروعات، والعميد مدحت تمام مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش، وجميع الجهات المعنية.