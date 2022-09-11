لو بتحس بالنعاس بعد الغداء؟.. عاداتك الغذائية ممكن تكون السبب

كتبت إيناس البنا

غالبا قد تعشر بالنعاس بعد تناولك لوجبة الغداء سواء في العمل أو البيت، في كثير من الأحيان قد يكون بسبب الإرهاق ولكن في معظم الحالات ، قد تحمل عادات الاكل اللوم أيضا.

وفقا لموقع " verywellhealth"، نلقى نظرة على أسوأ عادات الأكل التي تساهم في الشعور بالنعاس بعد تناول الغداء.

تناول السكر بشراهة:



يمكن أن يؤثر وحش السكر في كثير من الأحيان على الصحة العامة عن طريق زيادة إنتاج الأنسولين ، وخفض التمثيل الغذائي ، والحث على زيادة الوزن، ومع ذلك ، لا يتسلل السكر دائمًا إلى وجباتك بأكثر الأشكال وضوحًا، الوجبات خفيفة في منتصف الوجبة أو بعد الظهر مثل البسكويت ورقائق البطاطس والبسكويت والمخبوزات والمشروبات المعلبة مثل العصائر والمشروبات الغازية، يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس بعد الغداء.

شرب الكثير من القهوة:



غالبًا ما يشرب الناس القهوة من أجل التأثير المنشط للكافيين، ومع ذلك ، فإن تناول الطعام بنهم قد يجعلك تشعر بالنعاس بعد الغداء، حاول ألا تشرب أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم.

الأكل غير المنظم:



يمكن أن يؤدي تناول الطعام في أوقات عشوائية خلال اليوم أيضًا إلى الإرهاق ، خاصة عند أولئك الذين يعتمدون على تناول الوجبات الخفيفة أو تخطي الوجبات بشكل متكرر، فيمكن أن يساعد تحديد أوقات الوجبات المنتظمة أيضًا في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الطاقة طوال اليوم. جرب تناول وجبة الإفطار في الساعة 7-8 صباحًا والغداء بحلول الساعة 12 ظهرًا. اختتم بالعشاء الساعة 7 مساءً.

أكل الكربوهيدرات بشراهة:



قد يكون تناول مصادر الكربوهيدرات مثل المعكرونة والسندويشات والأرز واللفائف مغرية، خاصة لأولئك الذين يشعرون بالنعاس الشديد بعد الغداء. تحفز الكربوهيدرات على إفراز الأنسولين للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم، ونتيجة لذلك ، تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم مما يجعلك تشعر بالنعاس والنعاس والركود.

حاول تناول الدهون الصحية والبروتينات بدلاً من ذلك مثل المكسرات أو البذور أو الأسماك الدهنية أو الدجاج.