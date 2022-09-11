للأسبوع الثانى على التوالى.. خسائر أسبوعية لأسعار النفط فى الأسواق العالمية

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية الخسائر الأسبوعية الثانية لها على التوالى، وسجلت الأسعار 92.84 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.79 دولار للبرميل عند التسوية الجمعة.

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين " مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل.

وتشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 98.3 مليون برميل / يوم، أى بنسبة تراجع بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق،حيث انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة بنسبة 0.7 % ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوم، كمـا انخفـض طلـب بـاقى دول العالم بنسبة 1.2 % ليصل إلى نحو 52.8 مليون برميل / يوم وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وذكر التقرير، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثالث مـن عـام 2022 ليصل إلى نحـو 100.6 مليون برميل / يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادى والتنمية إلى نحو 47 مليون برميـل / يوم، كمـا يتوقع ارتفاع طلـب بـاقى دول العالم إلى نـحـو 53.6 مليون برميل / يوم .