لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

في دراسة جديدة أجرتها جامعة الكالافي إسبانيا، وجد الباحثون أن الحصول على لقاح سنوي ضد الأنفلونزا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

قال مؤلف الدراسة فرانسيسكو جيه دي أباجو، دكتوراه في الطب من جامعة الكالا في مدريد، إسبانيا وفقًا لموقع "timesnownews"، أظهرت الدراسات أن الإصابة بالإنفلونزا تزيد من خطر إصابتك بسكتة دماغية، ولكن لا يزال يتم جمع الأبحاث حول ما إذا كان الحصول على لقاح الإنفلونزا يمكن أن يساعد في الحماية من السكتة الدماغية".

"تشير هذه الدراسة القائمة على الملاحظة إلى أن أولئك الذين حصلوا على لقاح الإنفلونزا لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية، ولتحديد ما إذا كان هذا بسبب تأثير وقائي للقاح نفسه أو إلى عوامل أخرى، هناك حاجة إلى مزيد من البحث".

ونظرت الدراسة في السكتة الدماغية التي تنتج عن انسداد تدفق الدم إلى المخ وهي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

بالنسبة للدراسة نظر الباحثون في قاعدة بيانات للرعاية الصحية في إسبانيا وحددوا الأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 40 عامًا وأصيبوا بجلطة دماغية لأول مرة خلال فترة 14 عامًا.

وتم مقارنة كل شخص أصيب بسكتة دماغية بخمسة أشخاص من نفس العمر والجنس، وكان هناك 14322 شخصًا أصيبوا بسكتة دماغية و71610 شخصًا لم يصابوا بسكتة دماغية.

ثم نظر الباحثون في ما إذا كان الأشخاص قد تلقوا لقاح ضد الانفلونزا بما لا يقل عن 14 يومًا قبل السكتة الدماغية أو قبل نفس التاريخ لأولئك الذين لم يصابوا بسكتة دماغية.

تلقى ما مجموعه 41.4% من الذين أصيبوا بجلطة دماغية لقاح الإنفلونزا ، مقارنة بـ 40.5 % ممن لم يصابوا بجلطة دماغية، لكن الأشخاص الذين حصلوا على الحقنة كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا أكبر سناً وأن يعانون من حالات أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول من شأنه أن يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

بمجرد تعديل الباحثين لهذه العوامل ، وجدوا أن أولئك الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12 % من أولئك الذين لم يحصلوا عليها.

وقال دي أباجو: "هذه النتائج سبب آخر للناس للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي ، خاصة إذا كانوا في خطر متزايد للإصابة بسكتة دماغية". "أن تكون قادرًا على تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية عن طريق اتخاذ مثل هذا الإجراء البسيط هو أمر مقنع للغاية."

نظرًا لأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة ، فإنها لا تثبت أن الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويظهر فقط ارتباط بينهم، فقد تكون هناك عوامل أخرى لم يتم قياسها ويمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.