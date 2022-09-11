لتوفير الطاقة.. هولندا تحث مواطنيها على الاستحمام 5 دقائق فقط

كتبت: هناء أبو العز

بعد قطع روسيا لإمدادات الغاز وتخوف من أزمة طاقة خلال فصل الشتاء البارد في القارة العجوز، تحاول الحكومة الهولندية إقناع مواطنيها لتوفير الماء الساخن الذي يستخدم في الاستحمام، للمساعدة في الحفاظ على احتياطيات الطاقة في البلاد.

وتقول منظمة”Milieu Centraal”(مركز البيئة) البحثية التابعة للحكومة الهولندية، إن متوسط الاستحمام في هولندا تسع دقائق، وحاليًا تحاول الحكومة أن تقنع المواطنين أن يخفضوه لخمس دقائق فقط.

ووفقا للحكومة فإن خفض وقت الاستحمام إلى أقل من خمس دقائق يمكن أن يوفر 60 مترا مكعبا في السنة من الغاز الطبيعي، وهو الوقود الذي تستخدمه العديد من المنازل لتسخين المياه.

من جانبه يقول “لبيتر تن بروجينكات” المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ في هولندا، إنه قبل أزمة الطاقة، تم استخدام 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في جميع أنحاء هولندا،بينما تقول الحكومة إن الاستحمام السريع يمكن أن يوفر على كل أسرة حوالي 130 يورو في السنة،كما تشجع الحكومة الناس على تعليق ملابسهم حتى تجف بدلا من استخدام المجفف، واستخدام مروحة بدلا من مكيف الهواء وإبقاء الستائر مغلقة في اليوم الحار.

وخلال الفترة الماضية، قامت السلطات المحلية في المقاطعات الشمالية الشرقية في البلاد بتوزيع أجهزة ضبط الوقت لحث الناس على الاستحمام السريع.

يأتي هذا في وقت قفزت فيه تكلفة الطاقة للأسر الهولندية إلى متوسط 503 يورو في أغسطس من 142 يورو في أغسطس في 2021.

لكن يتوقع أن يزداد الأمر سوءا، حيث أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى بدأت في فرض قيود لتقليل استخدام الطاقة، مثل حدود درجة الحرارة في المباني العامة.

أيضا أطلقت الحكومة الدنماركية حملة "دش قصير" مماثلة لهولندا، و حث بعض المسؤولين الألمان السكان على تقصير أو تقليل مرات الاستحمام.