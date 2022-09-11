كيف ينتشر جدرى القرود بين الناس؟.. الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض جدرى القرود ينتشر عن طريق الاتصال الجسدى مع شخص يعانى من أعراض كما يتنتقل عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس "الفراش والمناشف والملابس وما إلى ذلك".

وأضافت وزارة الصحة والسكان ينتقل الفيروس من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسى .

يذكر أنه فى اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائى فقد ثبتت إيجابية مواطن مصرى للإصابة بفيروس جدرى القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزله فى إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.