اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 09:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

عوض تاج الدين: 99 % من حالات جدرى القرود سببها الاتصال الجنسي

السبت، 10 سبتمبر 2022 07:52 م
عوض تاج الدين: 99 % من حالات جدرى القرود سببها الاتصال الجنسي الدكتور عوض تاج الدين
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن القطاع الصحى عندما رصد حالة مصابة بجدرى القرود، تم الإعلان عنها مباشرة، مؤكدا أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدرى القرود. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجها حضرة المواطن، أن جدرى القرود مشابة لمرض الجدرى القديم، لافتا إلى أنه يوجد مرض جدرى القرود فى بعض الدول الأفريقية. 
 
وتابع أن جدرى القرود يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة، معقبا: "يظهر أعراض المرض عبارة عن حرارة ورشح وانتشار وطفح جلدى يبدا بالوجه تم ينتهى بباقى أجزاء الجسم".
 
وأوضح أن 99% من الحالات التى رصدت للمرض عن طريق الاتصال الجنسى ومتعددى العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، مؤكدا أن الحالة التى تم رصدها بجدرى القرود متردد على أحدى الدول الأوروبية كثيرا. 
 

عوض تاج الدين

جدرى القرود

سيد على

مرض جدرى القرود

اعراض جدرى القرود

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة