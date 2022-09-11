كوبا تسابق الزمن لإنقاذ أندر أنواع التماسيح في العالم.. يوجد منها 4000 فقط

فاطمة شوقى

تحارب كوبا لإنقاذ أحد أندر التماسيح في العالم ، والذى يوجد منها فقط 4000 تمساح في العالم ، ومهددة بالانقراض بسبب الصيد الغير مشروع وتغير المناخ ، وقامت بتخصيص مجموعة من العلماء والباحثين للحفاظ على هذه التماسيح.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن كوبا شهدت في أغسطس الماضى ولادة تمساح في منطقة سينيجا دى زاباتا، وانضم عدد من العلماء للحفاظ على هذا التمساح الكوبى المهدد بالانقراض.

وأوضحت أنه يوجد فقط 4000 تمساح من هذا النوع فقط وهو من الزواحف المستوطنة في مناطقة محمية في كوبا وعلى الرغم من ذلك فإنها مهددة بالصيد الغير مشروع والانقراض بسبب أيضا تغير المناخ.

وتعتمد كوبا لعقود من الزمن برامج تربية لإعادة مئات التماسيح لموطنها، كما أنها تحذر بيع لحومها مع وضع رقابة صارمة من قبل الحكومة، ولكن تواجه مشكلة يصعب حلها وهى السوق السوداء الذى يستطيع التحايل على القيود.

وقال جوستافو سوسا ، طبيب بيطري كوبي في زاباتا: "عندما تقارن التمساح الكوبي بأنواع أخرى في العالم ، فإن منزله صغير جدًا".

يقدر العلماء الكوبيون أن حوالي 4000 تمساح كوبي تعيش في البرية، ولكن نظرًا لأن المنطقة التي يفضلونها داخل الأراضي الرطبة صغيرة نسبيًا .

وفي زاباتا ، تبدو هذه المخاوف بعيدة لأن محصول هذا العام من التماسيح حديثة الفقس ، والتي لا تزال مغطاة بالمخاط من بيضها ، تلتقط فكيها بقطع من أسماك النهر الطازجة ، وتتحرك في انسجام تام عندما يكتشفون عالمهم الجديد.