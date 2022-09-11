"كنز في محافظتك".. تعرف على مقابر مير ( مقبرة ببي عنخ حري إيب)

تحت عنوان "تعرف على كنز فى محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التى تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجارى بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مقابر مير ( مقبرة ببى عنخ حرى إيب)

هى جبانة تضم مقابر الحكام خلال الدولتين القديمة والوسطي، من أهمها مقبرتى ني-عنخ-بيبي، وبيبي-عنخ.

تحتوى هذه المقابر، الملونة بألوان زاهية، على مناظر مختلفة للحياة اليومية مثل الصيد، والزراعة، وأنواع مختلفة من الألعاب والرياضات، فضلاً عن مناظر إنتاج النبيذ والخبز.