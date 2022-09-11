قوات الأمن الروسية: إحباط سلسلة هجمات في خيرسون

كتب أحمد عرفة

تمكنت قوات الأمن الروسية من إحباط سلسلة هجمات في خيرسون ، كان سينفذها عناصر التنظيمات الأوكرانية بإشراف قوات كييف الخاصة واستخباراتها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت قوات الأمن الروسية إنه تم إحباط سلسلة من الهجمات في مقاطعة خيرسون كان سينفذها عناصر التنظيمات الأوكرانية من قبيل القطاع الأيمن والفيلق القومي، لافتا إلى أنه تم العثور على وكر يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة.

وأوضحت قوات الأمن الروسية أن هذه الأسلحة مخصصة لـ"القطاع الأيمن" و"الفيلق القومي"، الذين خططا لسلسلة من الهجمات على البنية التحتية في مقاطعة خيرسون.