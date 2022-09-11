في عيد النيروز.. اعرف سبب تسمية شهر توت بهذا الاسم

كتب محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد 11 سبتمبر، بعيد النيروز ، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1739 " 6264" بحسب التقويم المصرى القديم" وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وحملت الشهور القبطية أسماء مصرية قديمة ( هيروغليفية )، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية فشهر توت سمى بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).

واحتفظ التقويم القبطى بأسماء الشهور القديمة التى عرف بها التقويم الفرعونى منذ الأسرة الخامسة والعشرين فى عهد الاحتلال الفارسى لمصر، وهذهالأشهر هى "1 توت – 2 بابه – 3 هاتور – 4 كهيك – 5 طوبة – 6 أمشير – 7 برمهات – 8 برمودة – 9 بشنس – 10 بوؤنة – 11 أبيب – 12 مسرى".