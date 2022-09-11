تعرف على سر تناول الأقباط البلح والجوافة فى عيد النيروز

وذكر الأب دوماديوس كاهن كنيسة مارمرقس بأسوان، أن الاحتفال بعيد النيروز يكون له تعد طقوسا شعبية منها توزيع وتناول البلح وخصوصا البلح الأحمر، حيث يمثل اللون الأحمر دم الشهداء وداخل البلحة الأبيض يمثل النقاء، ويدل على نقاء الشهداء اللى قدموا حياتهم حتى لا يتنازلوا عن الدماء، وأيضا الجوافة تمثل القلب الأبيض مع الطعم السكرى فالبنسبة للكنيسة الاستشهاد فرح وليس حزنا.

واحتفظ المصريين بمواقيت وشهور السنوات اللى يعتمد الفلاح عليها فى الزراعة مع تغيير عداد السنين وتصفيره لجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس =282 ميلادية = 1 قبطية = 4525 توتية (فرعونية)، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.