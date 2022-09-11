فصل التيار الكهربائى بحى غرب المنصورة 6 ساعات لأعمال الصيانة حتى نهاية الأسبوع

الدقهليه شريف الديب

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا " حتى الساعة 3 عصرا" وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك من اليوم حتى يوم الخميس 15-9- 2022 ، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

وأكد الحي أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لأجراء أعمال الصيانة في يوم الأحد هي شارع شارع الجمهورة امام بنك مصر ، وشارع داير الناحية 1وشارع المعهد الديني من سندوب، وفى يوم الاثنين الموافق 12-9_ 2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة امتداد شارع الخلطة الاسفلتية ، وعزبة شكرى وشارع عبدالواحد من سندوب .

وفى يوم الثلاثاء 13-9-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع جیهان امام القرية الاولمبية ، وشارع فرن سمير ، وشارع الخليفة المامون من سندوب .

وفى يوم الأربعاء الموافق 14-9_2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة تقسیم عقداوي من حى الاشجار ، وشارع ام القرى وشارع عويضة من سندوب.

وفى يوم الخميس الموافق 15-9_2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع الجلاء امام بنزينة الغاز ، وشارع جيهان امام القرية الاولمبية، وشارع الخلطة الاسفلتية، و شارع المدارس من سندوب.

وطالب رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة .