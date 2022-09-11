إنهيار سور بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بمنطقة السلخانة بحي غرب المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب المنصورة، على إثر البلاغ الوارد بشأن انهيار بلكونة عقار بمنطقة السلخانة باتخاذ كافة الأجراءات القانونية.

وعلى الفور توجه المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، إلى موقع العقار، يرافقه اللواء ياسر أبو الخير مساعد المدير للأمن العام ، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة ، والعميد أشرف جلال مدير الدفاع المدنى ، ونواب رئيس حى غرب المنصورة، ومحمد أنور، والدكتورة منى المتبولى، والدكتور عماد ميلاد، والمهندس صلاح منصور مدير الأدارة الهندسية، والمهندسه علياء حسين مديرة التنظيم ، ونبيل ابو الفتوح مدير الأزمات والكوارث بحى غرب، وأحمد عبادة مدير المتابعة الميدانية بحى غرب ، وأيمن الرطل مسئول لجنة المنشأت الأيلة للسقوط .

وبالمعاينة تبين إنهيار بلكونة الدور الثانى العلوى للعقار رقم 24 من شارع يقوت من شارع السلخانة، والعقار مكون من دور أرضى وثلاث أدوار علويه ،وقد نجم عن الحادث أصابه شخصين وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ ، وتم عمل كوردون امنى بمحيط العقار ، وسيتم عرض العقار والعقارات المجاورة على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة .

كما وجه رئيس حى غرب، بحصر العقارات التي تمثل خطورة داهمة بمحيط العقار وتصنيفها من حيث خطورتها.

فيما ناشد رئيس حى غرب، بسرعة التواصل والابلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحى لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية .