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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:34 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل المزعوم".

وتأتي هذه الاقتحامات، غداة دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لحشد أنصارها لأوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك نهاية الشهر الجاري بذريعة الأعياد اليهودية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

 

 

 


اخبار القدس

اقتحام الأقصى

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