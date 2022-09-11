ضبط مصنع لتصنيع ألواح خشب الأبلكاش بدون ترخيص فى دمياط

دمياط - معتز الشربيني

قامت حملة من إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بمحافظة دمياط، بنطاق كلا من مدينة كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة، وأسفرت عن ضبط 61 محضر منها مصنع بدون ترخيص لتصنيع ألواح خشب الأبلاكاش من خامات مجهولة المصدر لايوجد لها شهادة منشأ أو إفراج جمركى وتم التحفظ على 14 صندوق بكل منها 137 لوح ابلاكاش بإجمالى 1918 تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر ضد مستودع أخشاب بدون ترخيص لقيامه بعرض خشب بياض بدون فواتير أو شهادة منشأ داله على مصدرها أو إفراج جمركى وبدون اعلان عن سعر البيع ( وتم التحفظ على 2 متر تحت تصرف النيابة العامة) ..وتم ضبط عدد 9 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى المقرر لسلعة ( السكر، والأرز، والسجائر)، و5 محاضر لمحلات عامه لعدم تدوين سعر السلعة على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2017.

كما تم ضبط 4 مناديب توزيع غاز بدون تصريح وبدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، و4 عدم أعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابه ، محضر استعمال أكياس سوداء فى تعبئة مواد غذائية لخطورتها على الصحه العامه ،عدد 24 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 12 محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية ، وتم توريد كمية 5.186 طن أرز شعير للشون الحكومية بمعدل طن لكل فدان

كما تهيب مديرية التموين بتجار الأرز وجميع محلات البقالة والسوبر ماركت الإلتزام بقرار مجلس الوزراء والإعلان عن سعر الأرز السائب 13جنيه والأرز المعبأ لايزيد عن 15 جنيه فقط حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

يأتي ذلك فى إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه ومستودعات الأخشاب ومكافحة السلع مجهولة المصدر وتنفيذا لتوجيهات الدكتوة منال عوض محافظ دمياط.