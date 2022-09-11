اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:59 م
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ضبط عدد من التكاتك والدراجات النارية غير المرخصة في حملة لمرور الغربية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:17 م
ضبط عدد من التكاتك والدراجات النارية غير المرخصة في حملة لمرور الغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شنت إدارة مرور الغربية حملة مكبرة صباح اليوم، لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية في مدينة طنطا، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا، والتي أسفرت عن ضبط 60 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.
 
ووجه مدير أمن الغربية باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك.
 
 
 
 
 

 


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