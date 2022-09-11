ضبط سائق توك توك أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من ضبط سائق توك توك يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج والمتهم في عدة قضايا عقب قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وتم التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورد محضرا بمعرفة قسم السياحة والآثار بسوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط القسم تفيد قيام المدعو زكريا ش ر ا ع 64 سنة سائق توك توك دائرة المركز والسابق اتهامه فى " 8 " قضايا[حفر أثري و تبديد و أموال عامة أخرهم قضية" حفر أثري " بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزله بحثاً عن الآثار.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط القسم بالإشتراك وضباط وحدة مباحث المركز أستهدفت منزل المذكور حيث تم ضبطه والأدوات المستخدمة في الحفر وتبين وجود حفر بعمق 10 متر ينتهي بسرداب يفتح من الناحية الجنوبية بطول 7 متر تقريباً وبه جدار من الحجر الجيري ليس عليه نقوش أو كتابات يرجع إلي العصر المتأخر.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بالحفر بغرض التنقيب عن الأثار بالعرض علي مفتشي آثار منطقة أخميم أفادوا أن الحفر بغرض التنقيب عن الأثار بمنطقة تخضع لقانون حماية الأثار تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.