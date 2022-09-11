صحة الدقهلية: الكشف على 808 مرضى خلال قافلة علاجية مجانية فى بلقاس.. صور

الدقهلية ـ فريق المحافظات

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية الروضة مركز بلقاس، وذلك خلال يومي 9 ، 10 سبتمبر الجارى، وذلك استمرارا للقوافل الطبية المجانية في نطاق قرى ومدن المحافظة، والتي تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على 808 مواطنين.

تأتى هذه التوجيهات في إطار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ،جراحة، نسا ، تنظيم أسرة، انف واذن ، أسنان، وتم الكشف علي التخصصات الآتية باطنة 172، أطفال 203، عظام 151، جراحة 58، نسا وتنظيم أسرة 96، انف واذن 40، أسنان 88.

وتم إجراء عدد 223 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 35 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه، فضلاً عن فحوصات لـ 103 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم، وتحويل 10 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدارقرار واحد للعلاج على نفقة دولة

وأكد الدكتور شريف ماكين وكيل وزارة الصحة، علي حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 28 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى، بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



القافلة العلاجية



القافلة العلاجية



القافلة العلاجية



القافلة العلاجية