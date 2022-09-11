رفع 270 طن قمامة خلال حملات للنظافة بقرى مراكز القوصية وصدفا والغنايم والبداري

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على توفير الإمكانات اللازمة، وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة، والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات، ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة .

وأشار سعد، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات، وتحقيقاً لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة رفع القمامة، والمخلفات من صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس، وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية لشوارع وميادين، وذلك بالوحدات المحلية لمراكز القوصية وصدفا والغنايم والبداري، وذلك بإشراف هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، مصطفى على رئيس مركز، ومدينة الغنايم، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ونوابهم بالتنسيق، والتعاون مع مسئولي، ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة، والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات لافتاً إلى رفع إجمالي مخالفات تصل إلى حوالي 270 طن وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية، أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير، وتقديم الخدمات للمواطنين.



حملات نظافة



حملات نظافة



حملات نظافة



حملات نظافة



حملات نظافة