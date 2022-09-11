إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة وزراعة بمركزى الفتح وأبنوب بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للازالات بدأت أمس السبت 10 سبتمبر ،وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري لافتًا إلى تنفيذ إزالة لعدد 36 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة ، وأراضي زراعية بمركزي الفتح وأبنوب وذلك ضمن الحملات المكثفة للازالات التي يتم تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأكد محافظ أسيوط إنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن ،وعلى رأسها مديرية الأمن منوهًا إلى إنه تم إزالة 36 حالة تعدي بمركزي الفتح ،وأبنوب منهم 34 حالة بمساحة 1447 متر مباني وحالتين على مساحة 1 قيراط زراعة وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية والازالات ومسئولي جهات الولاية وحماية الأراضي وأملاك الدولة وفي وجود قوة شرطية لتأمين حملات الازالة.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الأجهزة من جهات الولاية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة مع التركيز على إزالة حالات التعدى في المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ 20 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 13 أغسطس الماضي وانتهت 1 سبتمبر وبدأت المرحلة الثانية منها أمس السبت10 سبتمبر وتنتهي 29 سبتمبر الجاري ثم المرحلة الثالثة التي تبدأ في 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط ،قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.