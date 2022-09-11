اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تهدف لبناء كوادر مصرية شابة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:30 ص
رئيس جامعة بنى سويف: مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تهدف لبناء كوادر مصرية شابة جانب من مبادرة أشبال مصر الرقمية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة فى مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتى تأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية، وفى إطار البروتوكول الموقع من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم انعقاده بكلية الطب.

وأوضح الدكتور منصور أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تهدف إلى بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس فى المجالات التكنولوجية والتقنية المختلفة، وذلك من خلال التعاون المثمر والفعال بين وزارتى التعليم العالى، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للارتقاء بالطلاب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مشيراً إلى أن أعمار الطلاب الدارسين تتراوح ما بين 12 إلى 17 عام.

وأكد رئيس الجامعة أن الاختبارات تضمنت 3 مستويات، إختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى الطالب، حيث ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب حتى لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى،  والطلاب الذين سيتم تأهيليهم للمشاركة بالمبادرة سيلتحقوا ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحقوا بأحد المسارات التخصصية وفقاً لاختياراتهم، حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات.


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