رئيس جامعة بنى سويف: فحص 586 سيدة ضمن 100 مليون صحة للكشف على سرطان الثدي

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، فحص 586 سيدة من محافظة بنى سويف والمحافظات المجاورة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف على سرطان الثدى، ولدعم صحة المرأة المصرية، من خلال التردد على مستشفيات جامعة بنى سويف وحرص الجامعة على المشاركة فى المبادرات الرئاسية والتى يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور منصور، أن المبادرة تأتى للكشف المبكر عن سرطان الثدى تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من المرض حيث يتم عمل مسح مبدئي، ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية، وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام.

وأوضح الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف أنه تم تجهيز المركز الطبى التخصصى للكشف الطبى على سرطان الثدى ولدعم صحة المرأة المصرية وذلك بإجراء الفحوصات المعملية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم فحص 586 سيدة وعمل أشعة ماموجرام على الصدر وتحويل الحالات المشتبه بها إلى قسم الجراحة بالمستشفى لأخذ عينات أنسجة باثولوجى وتحليلها داخل المركز بقسم المعمل حيث تتوافر أحدث أجهزة تحليل الأنسجة .على مستوى المحافظة.