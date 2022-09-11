جامعة بنى سويف تشارك فى فعاليات المعسكر التوعوى لمناهضة العنف ضد المرأة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في فعاليات المعسكر التوعوى لبناء قدرات وحدات العنف ضد المرأة وطلاب الجامعات المصرية، والذى تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري بمشاركة 200 طالب وطالبة، يمثلون جامعات بنى سويف، والفيوم، وطنطا، وأكاديمية الفنون بالجيزة، بحضور الدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنى سويف، و نرمين محمود مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وعدد من طلبة وطالبات الجامعة.

وأكد الدكتور منصور أن الهدف من إقامة المعسكر يأتى فى إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والجامعات، بشأن تعزيز دور الجامعات وخاصة مناهضة العنف ضد المرأة لتنفيذ العديد من الأنشطة داخل الجامعة من أجل دعم وتمكين المرأة والفتاة بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء الوحدة هو ضمان توفير بيئة تعليمية آمنه داعمة للمرأة والفتاة الجامعية خالية من العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية لمتابعة جهود الوزارات والهيئات الحكومية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية من خلال تكوين مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ على مستوى الجامعة، بالإضافة الى تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات المتعاملات مع قضايا العنف، وتدريب الأطباء على التعامل مع ضحايا العنف.