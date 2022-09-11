رئيس جامعة بنى سويف: تدريب 310 من أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن عقد ١٠ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بإجمالى عدد 310 متدربين، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور الدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال الإجتماع كل ما يتلعق بالدورات حيث وصل عدد المتدربين بدورة استخدام التكنولوجيا إلى 38 متدربا، ودورة نظم الساعات المعتمدة اون لاين إلى 20 متدربا، والنشر الدولى إلى ٤٥ متدربا، والنزاهة والشفافية إلى 69 متدربا، ومهارات الاتصال اون لاين إلى 32 متدربا، ومهارات العرض الفعال إلى 49 متدربا، والنشر الدولى اون لاين إلى 36 متدربا، والجوانب المالية والقانونية 11متدربا، والتخطيط الاستراتيجي اون لاين إلى 10 متدربين.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أن الهدف من الدورات هو رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتنمية مهارات القيادة والإدارة الجامعية لديهم، حيث تحتوى الدورات على التطور المؤسسى فى قطاعات التعليم والطلاب، والتخطيط الاستراتيجى، والجوانب القانونية فى الجامعات، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن الدورات يحاضر فيها نخبة من المدربين المعتمدين بالمركز.

كما أكد الدكتور منصور أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم لبذل مزيد من العطاء للارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحث العلمى.