رئيس جامعة المنوفية يتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية اليوم، الموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية ومتابعة سير العمل بالمنشآت وتجهيزات المدرجات والمعامل، ومتابعة استقبال وإنهاء إجراءات قيد الطلاب المرشحين للقبول بالجامعة.

تفقد مبارك جميع المنشآت يرافقه الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، الدكتور محمود الشيخ عميد الهندسة والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وتفقد الأجهزة التى تم توريدها لتجهيز المعامل بالجامعة استعدادا لاستقبال الطلاب فى أول أكتوبر القادم فى برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأكد مبارك أنه حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، ونظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، فقد تم فتح مرحلة ثانية للطلاب الراغبين في التقدم للجامعات الأهلية الجديدة، والذى بدء من الخميس الموافق 2022/9/8 ولمدة أربعة أيام، تنتهي مساء اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022، ويحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.

ويتم التقديم للالتحاق بالتخصصات المختلفة للجامعات الأهلية عبر موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.