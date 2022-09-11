رئيس جامعة المنصورة الجديدة يستعرض الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي

عقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اجتماع مجلس الجامعة اليوم، حيث التقى رئيس الجامعة أعضاء المجلس وأمين عام الجامعة لمتابعة ما تم من استعدادات نهائية لبدء العام الدراسي الجديد.
وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع الطلاب المقبولين، بالتنسيق واختيارهم للإلتحاق بجامعة المنصورة الجديدة، متمنيا التوفيق لهم وان تكون نقطة انطلاق نحو افاق المستقبل الحديث .
ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من قواعد البيانات الخاصة، بالطلبة المقبولين وربطها بقواعد البيانات الخاصة بنظام التعليم الجامعي ( LMS )، حتى يتثنى للطالب متابعة ومسايرة وسائل التعلم الحديثة، من اليوم الاول للدراسة .
وناقش المجلس التكليفات المطلوبة، في مجلس الجامعة السابق وما تم فيها ، الأعداد التي يمكن استقبالها، في كليات القطاع الطبي بما يتناسب مع القوة الاستيعابية لكل برنامج ، وتم عرض تقریر نظام معلومات الطلاب ، ومراجعة آلية نظام التصحيح الإلكتروني ورصد ومراجعة نتائج الطلاب، وتسجيل الطلاب في المقررات في الفصل الدراسي القادم ، وأيضا تسجيل مقررات متطلبات الجامعة وطريقه طرح مقررات متطلبات الجامعة ، وعرض على مجلس الجامعة تقرير بنوك الأسئلة وصلاحيات القائمين على بنوك الأسئلة ، وآلیه تسليم درجات أعمال السنة ودرجات العملي
وتابع رئيس الجامعة بمناقشة زیارہ فریق عمل جامعه نوتنجهام ترينت البريطانية خلال هذا الاسبوع ، و التعاقد مع شركه ماجروهيل ، وعدد المقررات المتوفرة للفصل الدراسي الاول والثاني للمستوى الاول والثاني ، وايضا الاشتراك في بنك المعرفه المصري ، والدورات المطلوبه لمدربي المدربين TOT ، وخطه إستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد ، وآلية تحديد المستوى اللغوى للطلاب الجدد ، وآلية تفعيل الإرشاد الأكاديمي بالبرامج الدراسية بالجامعة ومقترح البيانات المطلوبة لموقع الجامعة الإلكتروني وخطة التشغيل، وموعد إطلاق الموقع والاستعداد الكامل للكشف الطبي للطلاب المستجدين ، واختتم المجلس بمناقشة آلية مراجعة نتائج الفصل الصيفي ٢٠٢٢
كما قام الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بتفقد تركيب المعامل والمدرجات للمرحله الثانية من منشآت الجامعة، رافقة في الجولة عميد كلية طب الأسنان، وأمين عام الجامعة، وقيادات مهندسي شركات المقاولات المنفذة للمشروع و السادة أعضاء المكتب الإستشاري المسندة إليهم أعمال كليات طب الأسنان، والعلوم، والصيدله، والطب، وتأتي الجولة في إطار المتابعه المستمرة والدورية لمنشآت الجامعه والمرحلة الثانية، وذلك تمهيدا لإستقبال الطلاب.
وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة على جاهزية المعامل والمدرجات والفصول الدراسية ، وكذا التجهيزات الكاملة للتشغيل، والمقرر استكمال الدراسة بها خلال العام الدراسي2023_2022.
وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته المعامل والمدرجات والفصول الدراسية لكلية طب الأسنان التي من المقرر ان تستكمل الدراسه بها في العام الدراسي القادم 22ـ 23 وقد أثنى سيادته على أداء الشركات المنفذة للإنشاءات والتشطيبات المبدئية الداخلية والخارجية والتي تتم وفق المعايير العالمية، وتجهيزات كلية العلوم، والصيدلة، والطب خارجيا وداخليا لأستقبال الطلاب .
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