رئيس جامعة أسيوط: الإسراع فى تنفيذ مشروع المستشفى الجامعى الجديد لعلاج الأورام

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل الإسراع فى تنفيذ إنشاء مشروع مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج الأورام وذلك لما سوف تمثله من طفرة كبيرة فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة لأهلنا وذوينا من المرضى بمختلف أنواع الأورام وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة منهم وذلك من المترددين على معهد جنوب مصر للأورام والذى يستقبل أكثر من 60 ألف مريض سنوياً، إلى جانب عشرات الآلاف المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية وقسم علاج الأورام والطب النووى بالمستشفى الرئيسى .

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد المنشاوى لاجتماع موسع لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء المستشفى وذلك بحضور الشركة المنفذة للمشروع والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى للمشروع، والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة والدكتور عبد المنطلب محمد مدير مركز الاستشارات الهندسية والأستاذ طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة إلى جانب عدد من أساتذة كلية الهندسة ومدير الإدارات المختصة .