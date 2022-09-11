اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:41 م
أكرم القصاص
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رئيس القيادة اليمني يبحث مع مبعوثة وسفير النرويج فرص إحلال السلام بالبلاد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:00 م
رئيس القيادة اليمني يبحث مع مبعوثة وسفير النرويج فرص إحلال السلام بالبلاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي
أ ش أ

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استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الأحد، المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، كيرستي ترومسدال، وسفير مملكة النرويج، توماس ليد بول، لبحث مستجدات الوضع اليمني وفرص إحلال السلام والاستقرار في البلاد.


وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي - خلال اللقاء، حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - بالتطور الملحوظ للعلاقات اليمنية النرويجية، والدعم الذي يقدمه البلد الأوروبي لجهود السلام، ومسار الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.


وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع جماعة الحوثى على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع إبريل الماضي.


من جانبهما ، استعرضت المبعوثة النرويجية الخاصة إلى اليمن، وسفير مملكة النرويج جوانب الدعم التي تقدمها بلادهما خصوصا لتعزيز مشاركة المرأة، وبناء القدرات والتدخلات الإنسانية المختلفة.


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