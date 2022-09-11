حملات نظافة وتجميل مكثفة فى الشوارع والأحياء بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ونوابهم، ومسئولى قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت تلك الحملات فى حى جنوب قيام الوردية الصباحية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ومعدات الحملة لرفع مخلفات منطقة الموقف وشارع الصنايع والجولى فيل، كما قامت الوردية بتمشيط مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع إستراحة المحافظ والسجل المدنى وشارع مجلس المدينة، وقامت القلابات برفع قمامة عموميات ودواخل المنطقة وقام القلاب برفع أتربة جزيرة الفنون من البساتين وحاويات نزلة الزناتى وجزيرة التليفزيون وصندوق عزبة ابو زينة وصندوق طلائع النصر، وتم القيام بالنظافة ورفع خرابات الشوارع المتفرعة من شارع الجولى فيل، ومن نزلة فودافون وصولاً حتى شارع سان جوزيف.

أما فى حى شرق الأقصر، فقد قامت الوردية الصباحية بتفريغ الحاويات بخط سير المكبس والقلاب وعمل الأرضيات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وفى حى شمال تم تنفيذ حملة نظافة بمنطقة السبتية لرفع المتولد اليومى، وفى حى المطار تم تكثيف أعمال النظافة بالوردية الصباحية لرفع القمامة من حاويات طريق منشأة العمارى العمومى والوحده البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومدخل الفاخورة الشرقى وملعب العرب، وجارى استكمال الأعمال.



جانب من رفع المخلفات بشوارع الأقصر



حملات نظافة وتجميل مكثفة فى الشوارع والأحياء بمدينة الأقصر