تحرير 3 محاضر بيئية فى حملات بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء على الشرابى رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمشاركة النقيب عماد ناشد، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة بمدينة الأقصر 3 مناطق وهى ما يلي:- (أبو الجود - شرق السكة الحديد - العوامية)، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر وتم التنبيه على المخالفين بإزالة المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك بالحملة كل من أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية، وعثمان أحمد عضو متابعة ميدانية، وسعيد هاشم وأحمد أنور أعضاء إدارة شؤون البيئة، وأحمد محمد يوسف عضو بقسم الإشغالات بمدينة الأقصر.

وفى نفس السياق تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت الحملات فى حي شمال الأقصر تنفيذ حملة نظافة وتمشيط ورفع تراكمات، حيث شملت الحملة الحزام الأخضر وشارع بولا وسلمي سليم والتلة وأسفل الكوبري العلوي، وطريق المطار والكورنيش والمعهد الديني وموقف الحنطور، بالإضافة إلى غسيل جامع السيد يوسف، وكذلك تنفيذ حملة نظافة وتمشيط ورفع تراكمات الرتش أسفل الكوبري العلوي بالوردية، وفي حي وسط تم استكمال أعمال منطقة وسط بنظافة وغسيل أرصفة شارع الملك عبدالله ومستشفى الكرنك الدولي، وفى حى شرق تم تكثيف أعمال النظافة بالوردية الصباحية، واستهدفت الحملة خرابة مساكن المرور وخرابة النقزي وخرابة الصهاريج بنجع الخطباء ورفع أتربة وكسر بجوار حاويات رانيا وتمشيط شارع ترعة العرب ونظافة الحلف أخر شارع موقف الأقاليم.