حبس المتهم بقتل ربة منزل في أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ربة منزل تربطه بها صلة قرابة، بسبب مروره بضائقة نفسية.

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

اعترف المتهم بقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح بالجيزة، بارتكابه الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أنه كان يمر بأزمة نفسية، واعتقد أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.

أضاف المتهم أنه نشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليها بسكين، للانتقام منها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية، ومنعه من الزواج.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.