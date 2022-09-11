جامعة دمياط تبدأ اليوم إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت جامعة دمياط، أنه سيتم بدء الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2022-2023 لجميع كليات الجامعة فى الفترة من 11/9/2022 إلى 29/9/2022 (يومياً من الأحد إلى الخميس) على النحو التالى بالمقرات الآتية:

مقر رقم (1) بالمرحلة الأولى مدرج (101-102) بالحرم الجامعى، مقر رقم (2) بالمرحلة الأولى مدرج رقم (108-109).

وعلى الطلاب ملء الاستمارة وختمها من الكلية المرشح لها والتوجه لأداء الكشف الطبى.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور وائل فاروق الطيبانى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.