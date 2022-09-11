جامعة السادات تنظم مشروعا تنمويا لتنمية الريف المصرى بقرية "عزير" بوادى النطرون

المنوفية - فريق المحافظات

نظمت اليوم، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "عزير" بمركز وادى النطرون، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر والقائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئيه.

وأشار الدكتور خالد جعفر، إلى أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأوضح جعفر، أن هذه المشاريع التنموية تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المشاريع التنمويةو القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأكد منير مدير عام المشروعات البيئية، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموى وجد إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك المشاريع التنموية لخدمة أهالى القرية.

وفى السياق ذاته عقدت العديد من الندوات التوعوية بالتعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومى للمرأة تناولت العديد من الموضوعات واهمها ندوة عن التغذية السليمة ودورها في بناء العظام حاضر بالندوة الدكتور محمد منير دكتوراه في التغذية، ندوة عن الأخلاق وقواعد الشرائع السماوية حاضر بالندوة المستشار الإعلامى عبد الخالق الخولى، ندوة عن محو الأمية وتعليم الكبار وكيفية الإشتراك بالمشروع القومى لمحو الأمية حاضر بالندوة الأستاذه كريمة إبراهيم، مدير العلاقات العامة بمجلس ومدينة وادى النطرون، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 743حالة ، منها عظام 103حالة، وأطفال 101 حالة ، ورمد 80، ندوات توعوية 459 مستفيد.