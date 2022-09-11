جامعة أسيوط تشهد انطلاق دورة تنمية قدرات الأخصائيين الرياضيين

أسيوط ــ هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق فاعليات دورة تنمية قدرات الاخصائيين الرياضيين تحت عنوان "الحديث فى الادارة الرياضية و قوانين الالعاب الرياضية"، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية الأسبق ومدير ادارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الدكتور طارق محمد عبد العزيز عميد كلية التربية الرياضية الاسبق وعضو إدارة الاتحاد الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إبراهيم حسين، والدكتور أحمد شريت مديرعام رعاية الشباب، الكابتن حمدى القاضى عضو لجنه الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، الكابتن شارل اليشع شكرى، الكابتن وائل حماده صلاح، الكابتن عمر عبد الحميد أحمد، الكابتن جمال حسن رجب ، الكابتن عماد راغب سيدهم، والكابتن محمود شعبان قنديل.

وأكد الدكتور المنشاوى على حرص واهتمام إدارة الجامعة بدعم الرياضة ورعاية انشطتها، كما ان البرنامج التدريبى ياتى فى اطار استراتيجية الجامعة العامة والشاملة والهادفة الى تطوير مهارات العاملين بها من كافة التخصصات وتحسين مهاراتهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم بما يمكنهم من العمل والعطاء على النحو الافضل .

وفى كلمته اشار الدكتور جمال محمد على ، إلى ان النشاط الرياضى يعد أحد أهم اذرع الأنشطة الحياتية للانسان بصفة عامة وللشباب بصفة خاصة ، وذلك لدور الرياضة الرئيسى فى بناء شخصية الفرد وتعزيز قيم الاخلاق الحميدة والقدرة على التواصل مع الاخرين .

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق محمد عبد العزيز، أن الحياة الجامعية تعد فرصة مثالية لممارسة الهوايات الرياضية بكافة أنواعها من الألعاب الفردية أو الجماعية واكتشاف المواهب الواعدة .

وأشار الدكتور محمد مصطفى حمد الى حرص الجامعة على دعم النشاط الرياضى وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لابنائها من الطلبة والطالبات لابراز نقاط تميزهم ومواطن كفائتهم .

وأوضح الدكتور أحمد شريت، أن الدورة مستمرة على مدار 4 أيام خلال الفترة من 11 الى 14 ستمبر الجارى بمشاركة 100 من الاخصائيين الرياضيين على مستوى الجامعة لتناقش العديد من المحاور أهمها القيادة سلوك حياة، مهارات التواصل، دور الأنشطة الطلابية فى تطوير شخصية الطالب ومشروع رياضى مقترح لطلاب جامعة أسيوط .



جانب من الفعاليات



جانب من الفعاليات